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"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Maalesef geçmişe dayalı bazı olumsuzluklar sonucu kulübümüzde birtakım rahatsızlıklar oluşmuştur. Özkan hocamız da rahatsızlık hissedenlerden birisidir" ifadelerini kullandı

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:06
"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Eğer kulübe faydamız olacak, bulunmamız katkı sağlayacaksa görevde oluruz." dedi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, kendisi ve kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer'in istifası konusundaki söylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Biz artık kulübe faydamız olacak, bulunmamız bir katkı sağlayacaksak görevde oluruz, yoksa olmayız. Bu görevlerde epeyce bir müddet bulunduk. Yalnızca heves ve hırsla burada bulunmam. Bir faydamız, katkımız olacaksa, bize ihtiyaç varsa oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Genel koordinatör Özkan Sümer'in istifa ettiği yönündeki haberlerle ilgili de Hacısalihoğlu, şunları kaydetti: "Maalesef geçmişe dayalı bazı olumsuzluklar sonucu kulübümüzde birtakım rahatsızlıklar oluşmuştur. Özkan hocamız da rahatsızlık hissedenlerden birisidir. Kendisi ile bu konular görüşülüp konuşulup bir yol haritası çizilir. Bu, devam edip ya da etmeyeceği anlamı taşımaz. Özkan Sümer, bu kulübün önemli değerlerinden biridir. Benim bu kulübe gerçek anlamda hizmet etmiş herkese saygım, sevgim vardır. Kendisini çok severim."

Hacısalihoğlu, Sümer'in Zeki Yavru'nun transferine ilişkin rahatsızlığı olduğu şeklinde iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu konu ile kendisinin hiçbir ilgisi olmamıştır." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
FutbolHayrettin HacısalihoğluSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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