Sumudica'ya teklif var

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.

Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, son günlerde çeşitli yayın organlarında, Türkiye veya diğer ülke takımlarından teknik direktörlük teklifi aldığı ve bir müddet sonra da konunun netleşeceği gibi haberler çıktığını ifade etti. Başarılı teknik direktör ve futbolculara bu gibi tekliflerin gelmesinin doğal olduğunu ancak kendisiyle ilgili teklif haberinin başarılı giden takımın konsantrasyonunu bozmaya yönelik olduğunu öne süren Sumudica, şunları kaydetti: "Şahsımla ilgili daha önce yapılmış bir teklifin veya tekliflerin, son maçlarda aldığımız başarılı sonuçlarla zirveye yaklaştığımız şu günlerde tekrar gündeme gelmesi, tamamen benim dışımdadır ve biraz da hafta sonu oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor ve sonraki Antalyaspor müsabakaları öncesi konsantrasyonumuzun düşürülmesine yönelik faaliyetlerdir. Kayserispor ile 2 yıllık kontratım mevcuttur. Memnuniyet olmadığı takdirde, kulübümün beni göndermesi veya benim kulüpten ayrılmam için tazminat maddeleri bulunmaktadır. Halen görev yaptığım ve 2 yıllık kontratımı başarıyla tamamlamayı düşündüğüm kulübümden herhangi bir memnuniyetsizliğim olmadığı gibi yazılı olmadığı halde Sayın Başkan'a istediği zaman 5 yıllık daha imza atabileceğimi belirtmiş bulunmaktayım. En azından kontrat süresi dolmadan takımımı yarı yolda bırakacak bir kişi değilim."

Kaliteli bir kadro, güzel bir şehir ve büyük bir taraftar ilgisiyle huzurlu bir şekilde görevini yerine getirdiğini aktaran Sumudica, "Kayserispor'da daha çok hedeflerim bulunmaktadır. Sayın Başkan ve takımla kenetlenerek başarılara koştuğumuz şu günlerde anlamsız dedikodulara itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.