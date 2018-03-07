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Süper ikili antrenmanda da coştu

Galatasaray, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

07 Mart 2018 Çarşamba 14:51
Süper ikili antrenmanda da coştu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grubu ayrıldı. Bir grup top kapma ve saklama çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldı. Futbolcuların keyifli olduğu gözlenen antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile son haftalarda başarılı performans sergileyen Garry Rodrigues, çift kale maçta attıkları gollerle dikkati çekti.

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'in yer almadığı antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Aybayrak da takip etti.

Galatasaray, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
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