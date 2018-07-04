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"Süper Lig bir basamak"

Altınordu Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp Süper Lig'e yükselmeliyiz" şeklinde konutu

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:57
"Süper Lig bir basamak"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp Süper Lig'e yükselmeliyiz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu'nun geliştirdiği öz kaynak modeliyle Avrupa'da "Üç büyükler"den sonra en fazla tanınan Türk kulübü olduğunu savunarak, 2012'de yola çıkarken Altınordu armasını her gün daha yükseğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Süper Lig'in bu açıdan önemli bir basamak olduğunu, Altınordu markasını dünyada saygıyla tanınan bir konuma yükseltmek istediklerini dile getiren Eroğlu, son 4 sezonda 3 kez play-off'u son hafta kaçırdıklarını belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu defa daha az hata yapıp, daha fazla motive olarak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Altınordu herkes için sempatik bir marka. Türk gençlerine sunduğumuz şans ve duyduğumuz güven, kadromuzda yabancı olmaması ve ortaya koyduğumuz felsefe, rakiplerimizden ayrı konumlanmamızı sağladı. Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp Süper Lig'e yükselmeliyiz."

Geçen sezon 17 farklı genç isme forma şansı verdiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti: "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in ardından bu kez Erce Kardeşler ve Barış Alıcı'yı Türk futbolunun vitrinine çıkardık. Her oyuncunun gelişimini üst seviyeye çıkardık. Yarışmacı kimliğimiz korurken, her takımda 10 yabancının bulunduğu bir ligde bunları başarmak ciddi bir planlama gerektiriyor. Yeni sezonda da bu felsefemizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınorduFutbolHüseyin EroğluSpor Toto 1. LigSÜPERLİG
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