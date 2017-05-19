Süper Lig'de 32. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)