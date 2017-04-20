Süper Lig'de ara bittti

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)