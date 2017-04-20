Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süper Lig'de ara bittti

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi yarın oynanacak iki maçla açılacak

Bu haber kez okundu.

Süper Lig'de ara bittti

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle: 

Yarın: 
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye) 
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 

22 Nisan Cumartesi: 
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena) 
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) 
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) 

23 Nisan Pazar: 
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs) 
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena) 

24 Nisan Pazartesi: 
20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper Lig28. Hafta Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100