Süper Lig'de böylesi zor yaşandı

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezonun en büyük mücadelesi, 2017-2018 sezonunda yaşandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig, son dönemlerin en çekişmeli yarışına sahne oldu. Ligde sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 70 puanın üzerine çıkmayı başardı. Galatasaray 75 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Medipol Başakşehir 72'şer puan aldı. Dördüncü sırada kalan Beşiktaş ise 71 puan topladı.

Süper Lig'de bu sezondan önce 2007-2008'de 4 takım birden 70 puanın üzerine çıkmayı başarmıştı. Söz konusu sezonda Galatasaray 79 puanla şampiyonluğa ulaşırken; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor 73'er puan elde etmişti.

Türkiye'deki heyecan, Avrupa'nın 5 büyük ligini geçti

İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük ligi ile Süper Lig kıyaslandığında, 2017-2018'de en rekabetçi mücadele Türkiye'de yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar sürerken İngiltere, Almanya ve Fransa'daki liglerde sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyon ekipler belli oldu. Premier Lig'de Manchester City, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de Paris Saint Germain (PSG) beşer hafta önceden şampiyonluk turu attı.

İspanya'da Barcelona, La Liga'da sezonun bitmesine 4 maç kala şampiyonluğunu ilan ederken, Türkiye'deki mücadeleye yakın bir rekabetin yaşandığı İtalya'da ise Juventus, bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, daha çok zorlandı

Avrupa'nın 5 büyük ligi ile Süper Lig'deki şampiyon takımlar arasında en zorlu mücadeleyi Galatasaray verdi. Ligde 75 puanla şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, 72 puanlı Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in sadece 3 puan önünde başarıyı yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada kalan Beşiktaş'a ise 4 puan fark yapabildi. İtalya'da 95 puan toplayarak şampiyon olan Juventus, ikinci Napoli'nin 4 puan önünde yer aldı.

İspanya'da 93 puanlı Barcelona, ikinci Atletico Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere şampiyonu Manchester City 100 puan elde ederken, en yakın takipçisi Manchester United'a 19 puan fark yaptı. Şampiyon takımlarından Bayern Münih, Almanya'da topladığı 84 puanla, ikinci Schalke 04'ün 21 puan önünde bulundu. Fransa'da PSG ise 93 toplayıp, Monaco'nun 13 puan önünde şampiyon oldu.