Süper Lig'de hafta Kayseri'de başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)
Son Güncelleme: 16.02.2017 14:10