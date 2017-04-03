Süper Lig'de heyecan kızıştı

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan 8 maç sonunda özellikle düşme hattı yangın yerine döndü. Ligin son sırasında bulunan Rizespor’un 20 puanı var. 20 puanlı Adanaspor, bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor’u ve ardından Osmanlıspor’u deplasmanda yenerek 2 maçta 6 puan toplayan Gaziantepspor 22 puana ulaştı ve 1 maçı eksik. Düşme hattının 1 sıra üzerinde bulunan Kayserispor’un ise 27 puanı bulunuyor. Ligde 10. sırada yer alan Gençlerbirliği ile 15. sıradaki Kayserispor’un arasında 5 puanlık fark var.

BEŞİKTAŞ FARKI 5’E ÇIKARDI

Gençlerbirliği karşısında 3-0’lık net bir galibiyet alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in Akhisar Belediyespor deplasmanında kaybetmesiyle puan farkını 5’e çıkardı. Önümüzdeki hafta ikinci yarının en iyi takımı olarak dikkat çeken Trabzonspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, kalan maçlarında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de sahasında karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR’İN HEDEFİ DEVLER LİGİ

Bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, zirvenin 5 puan gerisinde kalsa da, ligi ilk 2 sıra içinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyor. Önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Abdullah Avcı’nın ekibi, 29. haftada iç sahada Beşiktaş ile, 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ 23 NİSAN’DA

Ligin 3. ve 4. sırasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, hem birbirlerinin hem de Medipol Başakşehir’in hatasını kolluyor. Bugün Adanaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 46 puanı buluyor. Karabükspor deplasmanında kazanan Fenerbahçe ise puanını 47’ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bir sonraki maçta ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev derbi 23 Nisan’da oynanacak. Fenerbahçe’ye bakıldığında ise daha zor bir fikstürle yola devam edeceği görülüyor. Sarı-lacivertli takım 28. haftada Galatasaray ile deplasmanda, 30. haftada da Beşiktaş ile yine deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, ligin 33. haftasında ise ilk 4 sırayı zorlayan Trabzonspor’u konuk edecek.

TRABZONSPOR GÖZÜNÜ İLK 4’E DİKTİ

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ilk 4 sırayı zorluyor. 1 maçı eksik olan Galatasaray’ın 2, Fenerbahçe’nin de 3 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, rakiplerinin hata yapmasını bekliyor. İlk 4 sıra içindeki takımlar arasında ikinci yarıda yalnızca Galatasaray’la oynayan ve kazanan Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligin 32. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Trabzonspor, bir sonraki hafta ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

ANTALYASPOR VE KONYASPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE

Bu sezon ligin flaş ekibi olarak dikkat çeken Antalyaspor, Trabzonspor’un 2 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un olası hatasını değerlendirmek isteyen Rıza Çalımbay’ın takımı, ilk 4 sıra içinde kendisine yer bulmak için zorluyor. Kalan haftalarda Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Antalyaspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda oynayacak. Antalyaspor’un 4 puan gerisinde bulunan Atiker Konyaspor ise kalan 8 haftada fikstür avantajıyla yola devam edecek. Ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, kalan 7 maçında ise kendisiyle denk kuvvetteki takımlarla mücadele edecek.

SON HAFTAYA KADAR KIRAN KIRANA MÜCADELE

Ligin alt tarafı ise adeta yangın yeri. 8. sırada bulunan Kasımpaşa ve 9. sıradaki Karabükspor, nispeten rahat olan takımlar olsa da, 10. sıradaki Gençlerbirliği ile düşme hattının 1 sıra üzerinde bulunan Kayserispor arasında 5 puanlık fark var. Atiker Konyaspor’a deplasmanda kaybeden 32 puanlı Bursaspor ve sahasında Gaziantepspor’a mağlup olan 31 puanlı Osmanlıspor, haftayı zararla kapatan takımlar olarak dikkat çekiyor. Kasımpaşa’yı mağlup ederek puanını 31 yapan Alanyaspor ve son dakika golüyle Medipol Başakşehir’i mağlup eden Akhisar Belediyespor, alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli galibiyetlere imza attı.

GAZİANTEPSPOR’UN BÜYÜK ÇIKIŞI

Ligin ikinci yarısının tartışmasız en flaş ekibi, Sergen Yalçın’ı göreve getiren Kayserispor oldu. Oynadığı pozitif futbolla her kesim tarafından alkışlanan Kayserispor, bu hafta Antalyaspor deplasmanında son dakika golüyle kaybetti. İlk yarıda 12 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda ise 10 haftalık periyotta 15 puan aldı. Bülent Uygun’u takımın başına getiren Gaziantepspor ise son 2 haftada aldığı galibiyetlerle umutlandı. Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı ertelenen Gaziantepspor; Kayserispor ve Osmanlıspor deplasmanlarında kazanarak umutlandı. Puanını 22 yapan Bülent Uygun’un ekibi, eksik maçı olan Gençlerbirliği mücadelesini kazandığı takdirde 25 puana ulaşacak ve 10. sıradaki Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkı 7 olacak. Son 2 sırada bulunan Adanaspor ve Rizespor’un ise puanları 20. Bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, kazanması halinde 16. sıraya yükselecek.

Süper Lig’deki 18 takımın kalan maçları şöyle:

(Not: Bugün oynanacak olan Galatasaray - Adanaspor maçı dikkate alınmamıştır)

BEŞİKTAŞ

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)

GALATASARAY

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Alanyaspor (D)

Konyaspor

FENERBAHÇE

Akhisar Bld.

Galatasaray (D)

Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)

TRABZONSPOR

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Kayserispor

Adanaspor (D)

Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

ANTALYASPOR

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)

Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor

ATİKER KONYASPOR

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor

Osmanlıspor (D)

Alanyaspor

Kayserispor (D)

Karabükspor

Akhisar Bld.

Galatasaray (D)

KASIMPAŞA

Konyaspor

Karabükspor (D)

Akhisar Bld.

Galatasaray (D)

Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

KARABÜKSPOR

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Alanyaspor (D)

Konyaspor (D)

Kayserispor

Akhisar Bld. (D)

GENÇLERBİRLİĞİ

Antalyaspor

Gaziantepspor (D)

Kayserispor

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

BURSASPOR

Karabükspor

Akhisar Bld. (D)

Galatasaray

Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

OSMANLISPOR

Kayserispor (D)

Alanyaspor (D)

Konyaspor

Karabükspor (D)

Akhisar Bld.

Galatasaray (D)

Rizespor

Beşiktaş (D)

AYTEMİZ ALANYASPOR

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Kayserispor (D)

Konyaspor (D)

Karabükspor

Akhisar Bld. (D)

Galatasaray

Rizespor (D)

AKHİSAR BELEDİYESPOR

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor

Osmanlıspor (D)

Alanyaspor

Konyaspor (D)

Karabükspor

KAYSERİSPOR

Osmanlıspor

Gençlerbirliği (D)

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Konyaspor

Adanaspor

Karabükspor (D)

Başakşehir

GAZİANTEPSPOR

Alanyaspor

Gençlerbirliği

Konyaspor (D)

Karabükspor

Akhisar Bld. (D)

Galatasaray

Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

ADANASPOR

Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Kayserispor (D)

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

RİZESPOR

Adanaspor (D)

Başekşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor

Osmanlıspor (D)

Alanyaspor