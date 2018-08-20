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Süper Lig'de ikinci haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta yapılan tek maçla sona erdi. Ligde 6 puanı bulunan takımdan Beşiktaş, averajla haftayı lider kapattı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:54
Süper Lig'de ikinci haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Ligde tamamlanan ikinci hafta sonrasında 6 puanı bulunan takımlardan Beşiktaş averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 3, Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı.

İkinci hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyspor henüz puanla tanışamadı.

Haftanın sonuçlar

Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Bursaspor-Kayserispor: 0-0

Antalyaspor-Atiker Konyaspor: 3-3

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 1-3

Akhisarspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Galatasaray-Göztepe: 1-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.  BEŞİKTAŞ
2.  EVKUR YENİ MALATYASPOR
3.  GALATASARAY
4.  KASIMPAŞA
5.  KAYSERİSPOR
6.  ATİKER KONYASPOR
7.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
8.  MKE ANKARAGÜCÜ
9.  TRABZONSPOR
10.  FENERBAHÇE
11.  DEMİR GRUP SİVASSPOR -1 
12.  ÇAYKUR RİZESPOR -1 
13.  AKHİSARSPOR -1 
14.  BURSASPOR -1 
15.  ANTALYASPOR -2 
16.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -3 
17.  GÖZTEPE -3 
18.  AYTEMİZ ALANYASPOR -3 

 Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

24 Ağustos Cuma: 

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı)

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

Son Güncelleme: 22.08.2018 00:58
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