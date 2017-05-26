Süper Lig'de kader haftası

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig'de şampiyon ile küme düşecek son ekip, bu hafta yapılacak müsabakalar sonucunda belli olabilir. Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca 67 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yarın yenilmesi durumunda Beşiktaş, maç yapmadan şampiyonluğa ulaşacak. Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile berabere kalması durumunda ise Beşiktaş'a şampiyonluk için Gaziantepspor müsabakasında alacağı bir puan yetecek. Medipol Başakşehir'in yarın kazanması ve Beşiktaş'ın da Gaziantep deplasmanından puansız dönmesi halinde ise şampiyon, son hafta belli olacak.

Çaykur Rizespor lige veda edebilir

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak müsabakalar sonucunda Çaykur Rizespor, küme düşen üçüncü takım olabilir. Ligde 30 puanla 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor, 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, müsabakada puan kaybetmesi durumunda kesin olarak lige veda edecek. Çaykur Rizespor müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda gözler aynı saate Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakaya çevrilecek. Süper Lig'de 35 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor'un, Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılması durumunda Çaykur Rizespor küme düşecek. Çaykur Rizespor'un kazanıp, Bursaspor'un puan kaybetmesi durumunda ise lige veda edecek üçüncü takım, son haftada belli olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, üçüncülük için yarışıyor

Süper Lig'de zirve mücadelesinin yanı sıra üçüncülük için de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne daha üst turdan katılmak için ligde kalan maçlarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde 60 puanla son 2 haftaya üçüncü sırada giren sarı-lacivertliler, 33. haftada yarın Trabzonspor'u konuk edecek. 58 puanla dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılılar ise 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin yarınki maçını kazanması ve Galatasaray'ın da Alanya deplasmanında puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertliler, üçüncülüğü garantileyecek. Fenerbahçe'nin berabere kalıp, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesi halinde de sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi ligi üçüncü bitirmesi kesinleşecek.

Beşincilik için büyük çekişme

Spor Toto Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirecek takımlar belli olurken, 5. sıra için Antalyaspor ile Trabzonspor mücadele verecek. Ligdeki konumlarına göre Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Avrupa kupalarına katılması kesinleşti. Ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir aynı zamanda, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir'in kupayı kazanması durumunda ligi 5. bitirecek takım da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Topladığı 52 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa, 50 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor da aynı şekilde dış sahada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'un kazanması, Trabzonspor'un da puan kaybetmesi durumunda Akdeniz ekibi, ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyecek.

Program

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor (Osmanlı)

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kalyon Arena)

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları Arena)