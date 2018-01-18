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Süper Lig'de tatil bitiyor

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı yarın yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak

18 Ocak 2018 Perşembe 13:04
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Süper Lig'de tatil bitiyor

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor.

Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı yarın İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.00. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

18. hafta

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
Süper LigKasımpaşaFutbolAytemiz Alanyaspor
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