Süper Lig'den alt liglere

Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu kariyerlerine alt liglerde devam ediyor.

Süper Lig'de daha önce önemli takımlarda boy gösteren ve aralarında Serkan Balcı, Adem Koçak, Melih Gökçek "Tita", Gökhan Ünal, Engin Baytar, İbrahim Akın, Murat Hacıoğlu ve Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu kariyerlerini TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ile amatör liglerde sürdürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu takımlarında bir dönem dikkatleri üzerine çeken futbolcuların kimisi performans düşüklüğü kimisi ise ilerleyen yaşlarına bağlı olarak alt liglerde top koşturuyor.

Süper Lig'de en çok oynayanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de forma giyen Serkan Balcı ve Adem Koçak ile Gümüşhanespor'un Brezilya asıllı oyuncusu Melih Gökçek "Tita", TFF 3. Lig takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Gökhan Ünal, Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en üst seviye liginde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda top koşturan 34 yaşındaki Serkan Balcı, Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Süper Lig'de toplamda 423 müsabakada forma giydi. MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve Sivasspor'da Süper Lig heyecanı yaşayan 34 yaşındaki Adem Koçak da 369 karşılaşmada görev yaptı. Yıllardır Türkiye'de oynayan 36 yaşındaki Brezilya asıllı Melih Gökçek "Tita", Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında 333 kez sahaya çıktı. Gökhan Ünal ise Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Balıkesirspor'un formalarını terletti. Bu ligde 261 maça çıkan 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2005-2006 sezonunda Kayserispor forması altında 25 kez fileleri havalandırarak, gol kralı oldu.

Engin Baytar ve Kahe amatörde

Kariyerinin büyük bölümünü Süper Lig'de geçiren Engin Baytar ile Carlos Kahe, futbol yaşamlarını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sürdürüyor. Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını toplamda 169 kez giyen 34 yaşındaki Engin Baytar, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da top koşturuyor. En üst ligde Gençlerbirliği ve Manisaspor'da oynayan 35 yaşındaki Kahe ise Yeni Amasyaspor'da kariyerini devam ettiriyor.

Süper Lig'den alt liglere

Geçmişte Süper Lig'de forma giyen, halen kariyerlerine TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve amatör liglerde devam eden oyunculardan bazıları şunlar:

Futbolcu Takımı Süper Lig'de oynadığı takımSerkan BalcıSarıyer (2. Lig)Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu Adem KoçakSarıyer (2. Lig)

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor, Sivasspor

Melih Gökçek (Tita) Gümüşhanespor (2. Lig) Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu Gökhan ÜnalVan Büyükşehir Belediyespor (3. Lig)

Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor

Engin Baytar Karadeniz Ereğli Belediyespor (BAL)

Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor

İbrahim AkınAltay (2. Lig)

Altay, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Sivasspor

Murat Hacıoğlu

Erbaaspor (3. Lig)

Bursaspor, Diyarbakırspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Ankaraspor, Kocaelispor, Denizlispor

Batuhan KaradenizSakaryaspor (2. Lig)

Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor

İskender AlınBUGSAŞ Spor (2. Lig)İstanbul Büyükşehir Belediyesporİbrahim KaşSilivrispor (2. Lig)Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, ElazığsporYiğit İsmail GökoğlanFethiyespor (2. Lig)Manisaspor, Galatasaray, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyesporİbrahim Öztürk Altay (2. Lig)Bursaspor, SivassporSezer BadurSakaryaspor (2. Lig)Sivasspor, Trabzonspor, Gaziantepspor, Elazığspor, AntalyasporEmre ÖzkanBucaspor (2. Lig) Beşiktaş, Eskişehirspor, Orduspor, Kardemir Karabükspor Emre ToramanBucaspor (2. Lig) Trabzonspor, Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, KonyasporSinan KurumuşHatayspor (2. Lig) MKE Ankaragücü, BeşiktaşAli KuçikKastamonuspor 1966 (2. Lig) Bucaspor, Beşiktaş, Kardemir KarabüksporMehmet ÇakırTuzlaspor (2. Lig) Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankaraspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, ElazığsporKerem ŞerasTuzlaspor (2. Lig)Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa Ayhan Tuna ÜzümcüTuzlaspor (2. Lig)Gençlerbirliği, Beşiktaş, Bursaspor, AntalyasporSerdar KulbilgeSarıyer (2. Lig) Bursaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, GaziantepsporFahri TatanŞanlıurfaspor (2. Lig) Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Konyaspor, Eskişehirspor, DenizlisporOktay DelibaltaGümüşhanespor (2. Lig)Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor İbrahim DağaşanKemerspor 2003 (3. Lig)Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Bucaspor, KayserisporBarış MemişAnadolu Bağcılarspor (3. Lig)Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, AdanasporOzan İpekAnagold 24 ErzincansporBursaspor, Mersin İdmanyurdu, AntalyasporErman KılıçAnagold 24 Erzincanspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor, AntalyasporTevfik KöseSakaryaspor (2. Lig) Ankaraspor, Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor Cafercan AksuDarıca Gençlerbirliği (3. Lig)Galatasaray, Çaykur RizesporHurşut MeriçCizrespor (3. Lig) Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Rızvan ŞahinErokspor (3. Lig) İstanbul Büyükşehir BelediyesporBehram ZülaloğluErokspor (3. Lig) İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Murat TosunManisa Sanayispor (Süper Amatör Lig)Ankaraspor, Trabzonspor, KonyasporCarlos KaheYeni Amasyaspor (BAL)Gençlerbirliği, Manisaspor