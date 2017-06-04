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Süper Lig'e 68 gün ara verildi

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi.

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Süper Lig'e 68 gün ara verildi
Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk hafta maçları, 68 gün sonra 11 Ağustos Cuma günü yapılacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı ise 6 Ağustos Pazar günü oynanacak. Süper Kupa maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek. TFF 1. Lig'de de 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta start alacak. Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de ise sezon, 26-27 Ağustos'ta yapılacak maçlarla başlayacak. Takımlar, 2017-2018 sezonu için transfer edeceği futbolcularla 17 Haziran'dan itibaren resmi sözleşme imzalayabilecek. Sezonun 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Sezonun 2. transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak arasında olacak.
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