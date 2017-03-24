Süper Lig'e ara alt liglere devam

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verildi. Spor Toto 2. Lig'de 29, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 32, 2 ve 3. gruplarda ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.



TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasındaki 17. hafta erteleme maçı ise 26 Mart Pazar günü saat 13.00'te Ümraniye Belediye Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

26 Mart Pazar:

15.00 Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Ankara Aktepe)

15.00 Fatih Karagümrük-Nazilli Belediyespor (Vefa)

15.00 Kocaeli Birlikspor-Kahramanmaraşspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.00 Ofspor-Amed Sportif Faaliyetler (Of İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Hacettepe (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Kazım Karabekir)

15.00 Anadolu Üsküdar 1908-Zonguldak Kömürspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Fethiyespor-İstanbulspor (Fethiye İlçe)

15.00 Bucaspor- Konya Anadolu Selçukspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

26 Mart Pazar:

15.00 MKE Ankaragücü-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Hatayspor-Etimesgut Belediyespor (Antakya Atatürk)

15.00 Karşıyaka-Niğde Belediyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Sarıyer (Kırklareli Atatürk)

15.00 İnegölspor-Tokatspor (İnegöl İlçe)

15.00 Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor (Gazi)

15.00 Tuzlaspor-BUGSAŞ Spor (Tuzla Belediye Sahası)

15.00 Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

15.00 Aydınspor 1923-Eyüpspor (Adnan Menderes)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

26 Mart Pazar:

15.00 Kartalspor-Altay (Kartal)

15.00 Kocaelispor-Çorum Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Kızılcabölükspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Karacabey Birlikspor-Kozan Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Kütahyaspor-Sancaktepe Belediyespor (Dumlupınar)

15.00 Manavgatspor-Beylerbeyi (Evrenseki)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Van Atatürk)

15.00 Erzin Belediyespor-Gölcükspor (Erzin İlçe)

15.00 Cizrespor-Tekirdağspor (Cizre İlçe)

2. Grup

Yarın:

14.00 Batman Petrolspor-Dardanelspor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Pazarspor-Yomraspor (Pazar İlçe)

15.00 Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Dersimspor-Tire 1922 (Tunceli Atatürk)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Kemerspor 2003-Çatalcaspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Türk Metal Kırıkkalespor-Derincespor (Kırıkkale Başpınar)

15.00 Kırıkhanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Silivrispor-Yeşil Bursa (Silivri)

3. Grup

Yarın:

13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)

15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)

15.00 Sakaryaspor-Orduspor (Sakarya Atatürk)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Orhangazispor (Darıca İlçe)

15.00 Ankara Adliyespor-Maltepespor (Ankara OSTİM)

15.00 Afjet Afyonspor-Bayrampaşa (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

15.00 Bergama Belediyespor-Muğlaspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-12 Bingölspor (Ahmet Suat Özyazıcı)