Şampiyonluk şansları ve takımın son 3 yılı ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, İrfan Buz’un bu ligin üzerinde bir teknik adam olduğunu ifade etti. Bu sezon yakaladıkları kolej takımı havasıyla şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Gevrek, “Malatyaspor büyük bir camia, aynı şekilde şehir ve taraftar da öyle. Geçmişi başarılarla dolu bir futbol kenti. 80'lerde namağlup şampiyonluk yaşamış, takdir edilecek başarılar elde etmiş, UEFA'ya kadar (Avrupa kupaları) yükselmiş bir kulüp. Yaklaşık 11 yıldır Süper Lig'de değiliz. Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğimiz sene TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çok şükür şampiyon olduk. 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig'de orta sıralara oynadık. Şimdiki hedefimiz şampiyonluk ve Süper Lig. Malatya'da özlenen futbolu Süper Lig'de de sergilemek" diye konuştu.
"Süper Lig'e çıkacağız"
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Futbol takımının Süper Lig'de olması kent ve 2,5 milyon Malatyalı için çok çok önemli. Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız" dedi
16 Mart 2017 Perşembe 13:35
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Şampiyonluk şansları ve takımın son 3 yılı ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, İrfan Buz’un bu ligin üzerinde bir teknik adam olduğunu ifade etti. Bu sezon yakaladıkları kolej takımı havasıyla şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Gevrek, “Malatyaspor büyük bir camia, aynı şekilde şehir ve taraftar da öyle. Geçmişi başarılarla dolu bir futbol kenti. 80'lerde namağlup şampiyonluk yaşamış, takdir edilecek başarılar elde etmiş, UEFA'ya kadar (Avrupa kupaları) yükselmiş bir kulüp. Yaklaşık 11 yıldır Süper Lig'de değiliz. Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğimiz sene TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çok şükür şampiyon olduk. 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig'de orta sıralara oynadık. Şimdiki hedefimiz şampiyonluk ve Süper Lig. Malatya'da özlenen futbolu Süper Lig'de de sergilemek" diye konuştu.