Şampiyonluk şansları ve takımın son 3 yılı ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, İrfan Buz’un bu ligin üzerinde bir teknik adam olduğunu ifade etti. Bu sezon yakaladıkları kolej takımı havasıyla şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Gevrek, “Malatyaspor büyük bir camia, aynı şekilde şehir ve taraftar da öyle. Geçmişi başarılarla dolu bir futbol kenti. 80'lerde namağlup şampiyonluk yaşamış, takdir edilecek başarılar elde etmiş, UEFA'ya kadar (Avrupa kupaları) yükselmiş bir kulüp. Yaklaşık 11 yıldır Süper Lig'de değiliz. Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğimiz sene TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çok şükür şampiyon olduk. 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig'de orta sıralara oynadık. Şimdiki hedefimiz şampiyonluk ve Süper Lig. Malatya'da özlenen futbolu Süper Lig'de de sergilemek" diye konuştu.



“Süper Lig'e çıkacağız”

Gevrek, takımın 44 puanı olduğunu hatırlatarak, "Lideriz, doğru yoldayız. Biz, futbolcularımız, taraftarımız, camia inandı. Son haftalara giriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İş adamları ve bürokratlar, herkes kenetlenmeli, destek vermeli. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve diğer vekillerimiz, sağ olsunlar, kulübe sahip çıkıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da zaten başından bu yana yanımızda. Zor günlerde de birlikte olmalıyız. Malatyaspor, şehrin marka değeri. Futbol takımının Süper Lig'de olması kent ve 2,5 milyon Malatyalı için çok çok önemli. İnşallah ‘Bu sene o sene' olur. Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Sefer bizden zafer Allah'tan diyerek yola çıkıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor ’da 3 yılda başarılı bir tablonun ortaya çıkmasını birlik, beraberlik, inanç ve istişareye bağlayan Gevrek, “Elbette nihai hedeflere ulaşmış değiliz ancak bugüne kadarki icraatlarımız ekip başarısı; yönetim kurulundaki arkadaşlar, tenkit heyet, futbolcular En büyük gücümüz taraftarımız. Bazı şeyleri doğru, dürüst yapmak, samimi olmak ehemmiyetli. Biz de bunu yaptık. Her konu üzerinde ehil olan kişilerle görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomiden transfere dek sık dokuduk, ince eledik. Bazen sebepleri yerine getirirsiniz, doğru olanı yaparsınız, gerisini Allah'a bırakırsınız. Yani ‘Sefer bizden zafer Allah'tan' diyerek yola çıkıyoruz. Sıkıntılara, ‘Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır' düşüncesiyle baktık. Bize düşen sefere çıkmak. 'Zafer Allah'ındır' diyerek yola koyulduk. Tabii bu işler kısmet meselesi. Başarıyı bu inancın getirdiği fikrindeyim” diye konuştu

“İrfan Buz TFF 1. Lig'in üzerinde bir teknik adam”