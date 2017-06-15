Süper Lig'e çıkarmak yetmedi

Son 5 sezonda bir üst lige çıkan 15 ekipten 10'u Süper Lig'e farkı bir teknik direktörle başlamayı tercih etti.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ekiplerden Sivasspor, Süper Lig'de de yoluna Samet Ayababa ile devam kararı aldı. Evkur Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la, Göztepe ise Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

Geçmiş 5 sezona bakıldığında ise Süper Lig'e çıkan 15 ekipten sadece 5'i teknik direktörünü değiştirmedi.

2012-2013'te Süper Lig vizesi alan Konyaspor'da Uğur Tütüneker, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu Süper Lig'e çıkaran Hakan Kutlu, 2014-2015'te Antalyaspor ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Şimşek, 2015-2016'da Alanyaspor'un başında yer alan Hüseyin Kalpar ve bu sezon da Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımlarını Süper Lig'e çıkarıp ekiplerin başında kalmayı başardı.

TFF 1. Lig'de en son 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e yükselen Akhisar Belediyespor (Hamza Hamzaoğlu), Elazığspor (Bülent Uygun) ve Kasımpaşa (Metin Diyadin) 2012-2013'te Süper Lig'e teknik direktörlerini değiştirmeden başlamıştı.

Yılmaz Vural 4. kez başardı

1963-1964'ten bu yana 110 farklı çalıştırıcının takımlarını Süper Lig'e çıkardığı TFF 1. Lig'in ilk sezonu olan 1963-1964'te Şekerspor, teknik direktör Fahrettin Cansever ile o zamanki adı 1. Lig olan Süper Lig'e çıkmıştı. Bu sezon Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, bu başarıyı ilk kez yakaladı. Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, bu yıl da Sivasspor'la aynı sevinci yaşadı. Göztepe ile Süper Lig sevinci yaşayan Yılmaz Vural ise 4. kez bu başarıyı tekrarladı. Daha önce 1994-1995'te Eskişehirspor, bir sezon sonra Sarıyer ve 2005-2006'da Antalyaspor'u Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural, Kadri Aytaç ile Süper Lig'e en fazla ekip çıkaran isim oldu. Kadri Aytaç, 1974-1975'te Orduspor'u, bir sezon sonra Mersin İdmanyurdu'nu, 1982-1983'te Gençlerbirliği'ni ve 1994-1995'te de İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın dörder kez Süper Lig'e takım çıkardığı TFF 1. Lig'de Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Yücel İldiz ve Zeynel Soyuer ise üçer kez Süper Lig sevinci yaşadı.