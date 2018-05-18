Süper Lig'e son bilet

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 23. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek. Ligde normal sezonu 5. ve 6. sırada tamamlayan iki ekipten Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, yarı finalde Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Boluspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Eski takım arkadaşları rakip oldu

Futbolculukları döneminde Gençlerbirliği'nde birlikte top koşturan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yarınki maçta birbirlerine rakip olacak. İki teknik direktör de sezon içinde yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından takımlarının başına geçti. Mehmet Altıparmak Osman Özköylü'nün yerine, Erkan Sözeri ise Hüseyin Kalpar'ın yerine göreve geldi.

İki takım da ilk kez Süper Lig'e yükselme peşinde

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak. TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2000-2001'den beri Süper Lig'den uzak kalan Erzurum'u Süper Lig'de temsil etme hakkını elde etmeye çalışacak. Kentin diğer ekiplerinden Erzurumspor, 2000-2001'de Süper Lig'e veda etmişti.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011'de finale kadar yükselmişti. O sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.

23. play-off

İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 23. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 17 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı. 1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

Bursa'da ilk kez

Daha önce 7 kez Ankara'da oynanan play-off finaline Antalya ve İstanbul 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ise 2'şer kez ev sahipliği yaptı. Bursa'da ilk kez oynanacak müsabakaya Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak.