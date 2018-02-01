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Süper Lig ekipleri kasasını doldurdu

Ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli liglerinde birçok yıldız futbolcu, yüksek bonservis bedelleri karşılığında kulüp değiştirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:36
Süper Lig ekipleri kasasını doldurdu

Avrupa'da sona eren ara transfer sezonunda özellikle İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig takımları, yüksek bonservis bedelleri karşılığında aldıkları oyuncularla kadrolarını güçlendirdi. Bu dönemde Premier Lig ekipleri bonservis bedellerine toplam 468 milyon avro harcama yaparken, La Liga takımları ise kasasından 317 milyon avro çıkardı.

Ara transferin şampiyonu Barcelona

Ara transfer sezonunun şampiyonu, Barcelona oldu. Yoğun çabaların ardından Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu Liverpool'dan bonuslar dahil 160 milyon avroya (yaklaşık 750 milyon lira) kadrosuna katan Katalan temsilcisi, aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Barcelona, Palmeiras'ın genç stoperi Yerry Mina'yı da 12 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine bağlarken, milli futbolcu Arda Turan'ı ise kiralık olarak Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e yolladı.

Yılın takası gerçekleşti

Arsenal ile Manchester United ise yılın takasına imza attı. Arsenal, sezon sonu kontrat süresi sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemeye yanaşmayan Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i Manchester United'a yollarken, rakibinden ise Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı. Londra temsilcisi Arsenal, transfer sezonunun son gününde Borussia Dortmund'un Gabonlu santrforu Pierre-Emerick Aubameyang'ı da 64 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ederek hücum hattını güçlendirdi.

Süper Lig ekipleri kasasını doldurdu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray ise ara transfer sezonunda Premier Lig ekiplerinden elde ettikleri gelirle öne çıktı. Siyah beyazlılar, milli futbolcu Cenk Tosun'u bonuslar hariç 22 milyon avroya Everton'a, sarı-kırmızılılar da Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'yi 16 milyon avroya Stoke City'ye göndererek kasasını doldurdu. Everton, Cenk Tosun'un haricinde Arsenal'in İngiliz forveti Theo Walcott'u da 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katarak ara transferin gözde ekipleri arasında yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
Yüksek BonservisSporPhilippe CoutinhoAvrupaAra Transfer Dönemi
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