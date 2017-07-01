Süper Lig'in yeni ekibi kalıcı olacak

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni yükseldikleri Süper Lig'de mutlaka kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Gevrek, Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen kulübün olağan mali genel kurul toplantısı nda yaptığı konuşmada, yakaladıkları başarının arkasında herkesin katkısının bulunduğunu belirtti. Göreve geldiklerinden itibaren kısıtlı bütçelerle çok büyük başarıları imza attıklarını anlatan Gevrek, 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı. Yönetim kurulundan teknik heyete, taraftardan esnafa kadar kentin bütün kesimlerinin inancıyla başarıyı yakaladıklarını vurgulayan Gevrek, "Süper Lig'e çıktık. Maalesef şunu söylemek istiyorum; sanki Süper Lig'de değilmişiz gibi bir havayla karşılaşıyoruz. Bu durum beni üzüyor. Yapmış olduğumuz emekler arka plana atılıyor. Bir takımın Süper Lig'e çıkması aynı zamanda kenttin de o lige çıkması demektir." diye konuştu.

Süper Lig'de sadece Malatya'yı değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden tek takım olduklarını vurgulayan Gevrek, yapmaları gereken çok iş olduğunu, bunların başında tesis ve altyapı çalışmalarının geldiğini kaydederek, şunları aktardı: "Süper Lig'e çıktık ve burada mutlaka kalıcı olmamız lazım. Bu ligde de bir hedefimizin olması lazım. Buraya çıkmak kolay olmadı ve durmak da kolay olmayacak. Biz ilk yılımızda kalıcı olacağız. Üç yıllık planlama yaptık. Takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getirdik. Türkiye'de başarılara imza atmış, Anadolu takımını şampiyon yapmış bir hocayla anlaştık. Üç yıl içerisinde Malatya'nın hedefi olması lazım. Bu hedef içerisinde 'İlk yıl kalıcı olmak, ondan sonraki süreçte de UEFA Avrupa Ligi.' dedik. Ben Süper Lig hedefini koyduğum zaman kimse inanmadı. Biz inanarak söyledik." Mali genel kurulda, kulübün geçen sezondan 5 milyon 989 bin lira borcunun olduğu kaydedilerek, Süper Lig bütçesinin ise 90 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.