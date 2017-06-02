Süper Lig kepenk kapatıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, bugün ve yarın oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Beşiktaş'ın geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Medipol Başakşehir de ikinciliği garantilerken, Fenerbahçe ve Galatasaray üçüncü sıranın sahibi olmak için mücadele verecek. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 61 puan toplarken, Fenerbahçe averajla üçüncü, Galatasaray da dördüncü basamakta yer alıyor. Son hafta yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, küme düşen rakibi karşısında kazandığı takdirde Galatasaray maçının sonucuna bakmadan üçüncü sıranın sahibi olacak. Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın aynı saatte sahasında konuk edeceği Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılılar üçüncü basamakta yer alacak. İki takımın da müsabakalarını kazanması halinde ikili averajda önde olan Fenerbahçe, sezonu üçüncü sırada bitirecek.

Küme düşecek son takım belli oluyor

Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından lige veda edecek son takım da yarın belli olacak. Süper Lig'de 16 ve 15. basamakta yer alan Çaykur Rizespor veya Bursaspor, TFF 1. Lig'e düşecek. Ligde 35 puana sahip olan ve 15. basamakta yer alan Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım, müsabakayı kazanması durumunda ligde kalacak. Bursaspor'un Trabzon'da yaşayacağı puan kaybında ise gözler aynı saatte başlayacak Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor müsabakasına çevrilecek. Sezonun geride kalan bölümünde 33 puan toplayan ve 16. basamakta bulunan Çaykur Rizespor'un ligde kalabilmesi için Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması, ikili averajda üstünlük kurduğu Bursaspor'un da puan kaybetmesi gerekiyor.

Program

Bugün:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

Yarın:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)