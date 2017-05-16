Süper Lig kongre getirdi

TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'da, olağan genel kurul kararı alındı.



Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2017 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda, 21 Mayıs 2017 Pazar günü olağan genel kurul kararı alınmıştır. Genel kurul Sivas İl Özel İdaresi Meclis Salonunda saat 15.00'te yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise olağan genel kurul 28 Mayıs 2017 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir." denildi. Sivasspor, pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.