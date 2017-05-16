Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süper Lig kongre getirdi

Sivasspor, 21 Mayıs'ta olağan genel kurul yapacak

Bu haber kez okundu.

Süper Lig kongre getirdi

TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'da, olağan genel kurul kararı alındı. 

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2017 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda,  21 Mayıs 2017 Pazar günü olağan genel kurul kararı alınmıştır. Genel kurul Sivas İl Özel İdaresi Meclis Salonunda saat 15.00'te yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise olağan genel kurul 28 Mayıs 2017 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir." denildi. Sivasspor, pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFF 1. LigSivassporOlağan Genel Kurul Kararı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100