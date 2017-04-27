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Süper Lig tek maçla başlıyor

Ligde 29. hafta, yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak

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Süper Lig tek maçla başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak. Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.  

Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın: 
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)

29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)

30 Nisan Pazar: 
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

1 Mayıs Pazartesi: 
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
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FutbolSpor Toto Süper Lig29. Hafta Programı
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