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Süper transfer bu hafta da yok

Başakşehir'de tedavileri devam eden Adebayor, Hakan Özmert, Egemen Korkmaz ve Stefano Napoleoni'nin Gaziantepspor maçında forma giymesi beklenmiyor

16 Şubat 2017 Perşembe 14:05
Süper transfer bu hafta da yok

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlığı süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor katılmadı. Medipol Başakşehir'de Adebayor'un yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavileri devam eden Hakan Özmert, Egemen Korkmaz ile Stefano Napoleoni'nin de Gaziantepspor ile yapılacak müsabakada kadroda yer alması beklenmiyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gaziantepspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 16.02.2017 14:06
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirGaziantepsporFutbol
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