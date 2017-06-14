Süren'den Dursun Özbek’e sert tepki

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, mevcut Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Süren, bir gazetede, kullandığı locanın bedelini ödemediğine yönelik haberin yer aldığını dile getirerek, "Yönetim ve Başkan'ın yapmış olduğu yanlış uygulamaları zaman zaman tenkit ettiğim için beni itibarsızlaştırmak amacıyla böyle bir haber servis edildi." dedi. Galatasaray Kulübünde 5,5 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Faruk Süren, şunları söyledi: "2013 yılında Ünal Aysal'ın başkanlığı zamanında localar ve koltuklar 3 sezonluk için satışa konuldu. Benim de o tarihe kadar 8 kişilik locada 4 kişilik koltuğum vardı. Haberde bu locayı 3 yıl kullandığım ve parasını ödemediğim yazılıyor. Locayı kullanmadım. Locayı kullanmakla ilgili bana hiçbir evrak gelmedi. Gitmek istediğim maçlara, bedelini ödeyerek gittim. Bir evrak varsa eğer bence bu ölmüş bir evraktır, zamanı geçmiş bir evraktır. Böyle bir haber servis edildi. Bu ancak kulüpten servis edilebilir ve maksadı da açıktır; itibarsızlaştırma. Yönetim ve Başkan'ın yapmış olduğu yanlış uygulamaları zaman zaman tenkit ettiğim için beni itibarsızlaştırmak amacıyla böyle bir haber servis edildi." Konuyla ilgili kulüpten kendisine herhangi bir şekilde ulaşılmadığını aktaran Süren, "Böyle bir şey olmuş olsa dahi insan bir telefon açar, bunu sorar. Böyle bir şey yok. Doğrudan servis. Bunun ayıbı zaten yönetime yapıştı, bundan geriye dönüş olmaz. Oysa Galatasaray'ın çok ciddi sorunları var, sadece yönetime bırakılmayacak ciddiyette sorunları var. Galatasaray'ın bunu halletmesi lazım. Elimizdeki imkanlar gittikçe gidiyor. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunlar varken Sayın Başkan ve yönetimi, eski Başkan'ı itibarsızlaştırmak istiyor." diye konuştu.

Kulüp genel kurulunun, yönetim kuruluna Riva ve Florya'daki arazilerin değerlendirilmesi için yetki verdiğini anlatan Süren, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun için Emlak Konut doğru adrestir ama uygulama şekli yanlıştır. Riva için gelecek azami para 120 milyon dolardır. Florya'dan da 100 milyon dolar gelse 220 milyon dolar. Bizim şu an itibarıyla 275 milyon dolar borcumuz var. Bu para üç sene içinde gelecek. Üç sene içinde yine borçlanacağız. Bu sorunlarla uğraşmaktansa itibarsızlaşmayla uğraşıyoruz. Maalesef son zamanlarda Galatasaray çok irtifa kaybediyor. Bu tür hareketlerden sakınmalarını tavsiye ediyorum. Bu tür politikalardan vazgeçsinler. Benim için artık telafisi olmayan bir kusur işlenmiştir. Sadece teessüflerimi iletmek istiyorum."