Sürpriz! Marcelo ayrılabilir

Siyah beyazlıların son iki sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Marcelo'yu transfer listesine alan Lyon, Brezilyalı oyuncu için ısrarı sürüyor.
1 hafta önce Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Siyah-beyazlılar yapılan ilk görüşmede Lyon'a olumsuz yanıt vermiş ve Marcelo için en az 10 milyon Euro talep etmişti. Bu gelişme üzerine fiyatı artıran Lyon, teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetim ve teknik heyet Marcelo'yu kadroda tutmak istese de Lyon'un ısrarı transferin gerçekleşmesi ile sonuçlanabilir. Kısa süre içinde kulüplerin yeniden görüşmesi beklenirken, anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı stoper kariyerine Fransa'da devam edecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde elini çabuk tutmak isteyen yönetim, Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimlerini arttıracak. 1 hafta önce Zagrep'te Vida ve menajeri ile görüşen yönetim, Hırvat futbolcu ile ilk teması kurmuştu. Beşiktaş, Dinamo Kiev ile bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. (NTV SPOR)