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Sürpriz! Tudor ile temas kurdular

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Igor Tudor'la temas kurduğu belirtildi

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:51
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Sürpriz! Tudor ile temas kurdular

Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor’da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo’yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde Galatasaray’la olan sözleşmesi fesih edilen Igor Tudor’la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

Antalyaspor adına Adnan Gülek Igor Tudor ile görüştü

Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen Antalyaspor’da teması Scout ekibinde yer alan Adnan Gülek’in kurduğu öğrenildi. Gülek’in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor’da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.

Antalyaspor’un teklifine sıcak bakmıyor

Kırmızı-Beyazlı cepheye teklifle ilgili yanıt vermeyen Igor Tudor’un, anlaşmaya sıcak bakmadığı ve teklifi reddetme olasılığının da yüksek olduğu öne çıkan detay olarak dikkat çekti.

Galatasaray’da 34 maçta 19 galibiyet aldı

Türkiye kariyerine geçen sezon Karabükspor’da başlayan ve lig ortasında Galatasaray’la anlaşan Hırvat teknik adam, Süper Lig’de toplamda 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 34 maçta da 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almış, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.

Hikmet Karaman ismi de geçiyor

Antalyaspor’un, şu an boşta bulunan bir diğer teknik adam Hikmet Karaman’ı da listede tuttuğu ve devre arasında deneyimli teknik adamla masaya oturabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 20.12.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
Igor TudorAntalyasporFutbol
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