Tahkim artık son merci değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İlk Derece Hukuk Kurullarının aldığı kararların, ilgili yasanın değişmemesi durumunda adli ve idari mahkemelere taşınabileceğini vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM Kararı'nda, İstanbul Bölge Adliye 18. Hukuk Dairesi'nin, TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptalini istediği işaret edildi.

TFF Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrası, İlk Derece Hukuk Kurullarının; Disiplin Kurulları (PFDK ve AFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kuruldan oluştuğunu hükme bağlıyor. İstanbul Bölge Adliye 18. Hukuk Dairesi'nin AYM'ye iptali için başvurduğu TFF Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrası ise İlk Derece Hukuk Kurullarını, "Kulüp lisansıyla ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, TFF Statüsü, TFF'nin diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili TFF kurul ve organları tarafından (Disiplin Kurulları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurul) alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflarda karar vermeye münhasıran (yalnız, özellikle) yetkilidir." şeklinde düzenleniyor.

AYM, kararında, TFF İlk Derece Hukuk Kurullarında alınan kararların "münhasıran" olamayacağına hükmederek, yasanın yeniden düzenlenmesi için 1 yıllık süre tanıdı. Yasanın 1 yıl içinde düzenlenmemesi durumunda TFF İlk Derece Hukuk Kurullarının karara bağladığı ihtilaflar için bu kurullar yerine mahkemelere başvuru yapılabilecek.