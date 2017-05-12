Tahkim, Talisca’nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Anderson Talisca’ya verilen 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao hakkındaki PFDK’nın 11.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1030 - K.2016-2017/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao’nun, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”