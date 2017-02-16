Tahkim Tosic'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic'e verilen cezaları onadı.

Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Kurul, karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e farklı gerekçelerle verilen toplam 4 maç men ve 71 bin lira para cezasında da değişikliğe gitmedi. Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'a, derbinin hakemlerine yönelik, soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle uygulanan 4 ay 15 gün hak mahrumi̇yeti̇ ile 150 bin lira para cezasında da değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan, PFDK tarafından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle uygulanan 90 gün hak mahrumiyeti ile 60 bin lira para cezasına sarı-lacivertli kulüpten yapılan itiraz, kurul tarafından reddedildi.