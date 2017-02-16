Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Tahkim Tosic'in cezasını onadı

Tahkim Kurul'u, PFDK tarafından Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı oyuncu Tosic'e verilen cezaları onadı

16 Şubat 2017 Perşembe 15:59
Tahkim Tosic'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic'e verilen cezaları onadı.

Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Kurul, karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e farklı gerekçelerle verilen toplam 4 maç men ve 71 bin lira para cezasında da değişikliğe gitmedi. Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'a, derbinin hakemlerine yönelik, soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle uygulanan 4 ay 15 gün hak mahrumi̇yeti̇ ile 150 bin lira para cezasında da değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan, PFDK tarafından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle uygulanan 90 gün hak mahrumiyeti ile 60 bin lira para cezasına sarı-lacivertli kulüpten yapılan itiraz, kurul tarafından reddedildi.

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımBeşiktaşDusko TosicTahkim KuruluTFFTürkiye Futbol Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim