Takım arkadaşını Benfica'ya anlattı

Portekiz basınına Sinan Gümüş hakkında konuşan Bruma, "Benfica için oynayacak mı bilmiyorum ama eğer bu transfer gerçekleşirse hem kulüp için hem de kendisi için çok faydalı olacaktır. Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynama fırsatı bulacak, çoğu futbolcu bunu başarmayı hayal eder" dedi.



'GAITAN'A BENZİYOR AMA ONDAN DAHA HIZLI''

Sinan Gümüş'ü Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olacan Nico Gaitan'a benzeten Bruma, "Sinan, Gaitan'a benziyor ama ondan daha hızlı. Bire bir kalınca durdurulması çok zor bir oyuncu. Bitiriciliği de oldukça iyi" şeklinde konuştu. Öte yandan Portekiz basını, Benfica'nın Sinan Gümüş transferini 5.5 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yakın olduğunu iddia etti.