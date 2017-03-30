"Takımıma inanıyor ve güveniyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının yol haritalarını belirleyeceğini belirterek, üst sıralardan kopmamak adına çok önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir periyota girdiklerini ve kolay maçlar oynamayacaklarını belirtti. Kayserispor maçının en önemli maçlardan biri konumuna geldiğini dile getiren Çalımbay, "Kayserispor maçı yol haritamızı belirleyecek. Üst sıralardan kopmamak adına çok önemli ve kritik bir maç oynayacağız. Bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Oyuncularımızla yaptığımız konuşmalarda, bu maçın önemini vurguluyoruz. Giresunspor ile yaptığımız hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdik ve iyi bir karşılaşma oldu." dedi. Ligin 25. haftasında oynadıkları Beşiktaş müsabakasında olduğu gibi taraftarların tribünleri doldurmasını isteyen deneyimli teknik adam, "İnşallah aynı şekilde olur. Hep destekleri olsun hem de kalabalık olmaları bizim açımızdan mükemmel bir atmosferdi. Taraftarlara bu maçta gerçekten çok ihtiyacımız var. Eğer çok iyi yerlere gelmek istiyorsak, bu maçı geçip rahatlamamız gerekiyor. Önümüzdeki kritik maçlara da daha güvenli bir şekilde hazırlanmalıyız." diye konuştu.

"Çok kritik maçlar kazandık"

Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu, ara transfer döneminde kadrosuna en çok oyuncu katan ve yatırım takımlardan biri olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: "İyi de sonuçlar aldılar. Hepsinin farkındayız. Biz de son maçlarımızda çok çok iyi oynadık ve kritik maçlar kazandık. Tek düşüncemiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak. Takımıma, inanarak buraya geldim. Sonuna kadar da inanıyorum ve güveniyorum. Bu zor maçı da iyi bir şekilde aşacağımıza inanıyorum." Çalımbay, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde de "Yukarıyı düşünüyorsak özellikle Kayserispor ve Gençlerbirliği maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dediğini aktararak, sözlerini tamamladı.