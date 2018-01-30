Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119303
ALTIN
162.822
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3499
EURO
4.6869

"Takımın gidişatından memnunum"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Önümüzdeki maçlarda girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirip daha fazla gol atmayı hedefliyoruz" dedi

30 Ocak 2018 Salı 16:27
"Takımın gidişatından memnunum"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la oynayacakları maçtan en az 1 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta sahalarında oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçından 3 puanla ayrıldıklarını hatırlatan Bulut, bu maçı unutarak önlerindeki karşılaşmaya odaklandıklarını ifade etti. Bulut, futbolcularının sahada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, hücum anlamında takımın kendini geliştirdiğini ve gol pozisyonlarına girdiklerini kaydetti.

"Takımın gidişatından memnunum"

Takım olarak ligde en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Bulut, şöyle devam etti: "Önümüzdeki maçlarda girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirip daha fazla gol atmayı hedefliyoruz. Takımın gidişatından memnunum. Kadromuzda eksik olan yerler var. Oyun kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de kaliteli futbolcu almamız gerekiyor. Ben 3-4 transfer dedim, şu ana kadar bir transfer gerçekleştirdik. Devre arası transfer yapmak zor. Transferde biraz geç kaldık, kamp döneminin başında bir iki oyuncu alınsaydı, onların takıma uyum süreci daha iyi olacaktı. Doria iyi futbolcu, takıma alışacak."

Transfere ilişkin açıklama

Orta saha ve forvet için iki futbolcu talep ettiğini aktaran Bulut, "Bir futbolcu daha alabileceğimizi tahmin ediyorum. O transfer de bugün yarın gerçekleşir." ifadelerini kullandı. Ligde her karşılaşmanın zor olduğuna dikkati çeken Bulut, "Her maç zor. Antalyaspor alt sıralarda, kazanmak isteyecekler. Rakibimize bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Antalyaspor maçında en az bir puan alacağız. 3 puan almak için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hatalarımızın faturası ağır oldu"
"Hatalarımızın faturası ağır oldu"
Akhisar avantaj peşinde
Akhisar avantaj peşinde
"Bizi cesaretlendirin"
"Bizi cesaretlendirin"
Ömür boyu futboldan men edildi
Ömür boyu futboldan men edildi
Kartal, Larin'deki problemleri çözdü
Kartal, Larin'deki problemleri çözdü
Fener kupada Giresun ile oynayacak
Fener kupada Giresun ile oynayacak
Ndiaye'nin transferi bitti
Ndiaye'nin transferi bitti
Ara transfer dönemi sona eriyor
Ara transfer dönemi sona eriyor
Yıldız golcüyü Konyaspor kaptı
Yıldız golcüyü Konyaspor kaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim