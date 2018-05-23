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Talisca'da al sat dönemi

Beşiktaş’tan ayrılacağını açıklayan Talisca konusunda siyah-beyazlı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcunun 21 milyon euro’luk opsiyonunu kullanmayı planlayan yöneticiler, ardından Roma’ya 30 milyon euro’ya satmanın hesaplarını yapıyor

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:15
Talisca'da al sat dönemi

Beşiktaş’tan ayrılacağını açıklayan Talisca konusunda siyah-beyazlı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcunun 21 milyon euro’luk opsiyonunu kullanmayı planlayan yöneticiler, ardından Roma’ya 30 milyon euro’ya satmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlılar ligin bitimiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Vakit kaybedilmeden başlanan girişimler ise Talisca ile ilgili. Benfica’yla yapılan sözleşmede 21 milyon Euro’ya bu futbolcunun bonservisini alma hakkı olan Beşiktaş, Brezilyalı yıldızdan para kazanmayı hedefliyor. Manchester United’ın 40, Roma’nın ise 30 milyon Euro bonservis bedeli teklifi karşısında Premier Lig ekibiyle masaya oturmaya hazırlanan Benfica, Beşiktaş’ın hamlesiyle saf dışı kalabilir. 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanmayı planlayan yönetim, daha sonra bu futbolcuyu Roma’ya satarak para kazanmayı hedefliyor.

TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ

Konuyla ilgili olarak yurt dışında sık sık görüşmelerde bulunan transfer komitesi, Roma’yla yaptığı toplantıda farklı bir çözümü daha masaya yatırdı. Roma’nın Talisca’yı transfer etmeyi taahhüt etmesi halinde, 30 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirim sağlanabileceği ve karşılığında ise sağ bekte forma giyen 28 yaşındaki Bruno Peres’in alınabileceği belirtildi. Kartal’da son isim ise 21 yaşındaki genç yıldız Gerson. Roma’da bu sezon 31 karşılaşmada forma giyen sağ kanat oyuncusu, aynı zamanda Talisca’nın bölgesi olan merkez orta sahada da oynayabiliyor.

Ancak Roma, bu futbolcuyu satmaya yanaşmıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda kendisine çok fazla şans bulamayan Bruno Peres konusunda istekli olan yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kadroya dahil etmek için ısrarcı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, önceliği sağ bek ve forvete vermesi nedeniyle bu bölgeye yapılacak olan transferleri sezon başına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, Talisca’nın bonservisini alması halinde, yıldız futbolcuyu Roma’ya satarak, bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Talisca’nın bonservisini 21 milyon Euro’ya Benfica’dan almayı planlayan yöneticiler, bu oyuncuyu yine yüksek bir bonservis bedeliyle Roma’ya satarak, Bruno Peres transferini de bedavaya getirmenin hesaplarını yapıyor.

İHA

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
TaliscaBeşiktaşFutbol
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