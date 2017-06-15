Talisca için teklif var

Sezon başında Benfica'dan kiralan Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş formasıyla etkileyici bir performans sergilemişti. Bunun üzerine kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanan siyah-beyazlı yönetim, Talisca'yı 1 sezon daha Türkiye'de tutma kararı aldı. Ne var ki Portekiz basını, Talisca için Benfica'ya ciddi teklifler geldiğini iddia etti.



O Jogo'nun haberine göre; Çin Ligi'nden 25 milyon euro'ya kadar varan teklifler alan Benfica, oyuncuyu satmayı planlıyor. Beşiktaş, Talisca'nın 1 sene daha kiralandığını açıklamıştı ancak Portekiz kulübüyle yapılan anlaşmada, Brezilyalı oyuncunun satılması durumunda siyah-beyazlılara kiralama bedelinin geri ödenmesine yönelik bir madde var. Çin'den gelen astronomik teklifleri şimdilik beklemeye alan Benfica'nın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Talisca, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 13 gol ve 2 asistle oynadı.