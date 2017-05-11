Talisca tamam sıra Benfica'da

Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili kararı Portekiz kulübü verecek. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı kulübün gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
NTV Spor'a konuşan Albayrak, Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 2 puanın kendisini üzdüğünü belirtirken, "Fenerbahçe maçında çok iyi oynamamıza rağmen son saniyede golü yedik. O gol hepimizi üzdü ama hayat devam ediyor. Puan farkının kapanmasına üzüldük ama geçen sene bu zamanlarda daha stresliydik." sözlerini kullandı. Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Talisca transferini de değerlendiren Albayrak, Brezilyalı oyuncuyla görüştüklerini ifade ederken "Talisca ile görüştük, mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini söyledi. Tabii her şey Benfica'nın elinde, sezon sonu bakacağız." şeklinde konuştu. Son olarak adı sürekli Beşiktaş'la anılan Dudu hakkındaki görüşünü de belirten Albayrak, "12 kişilik bir ekibimiz var, sürekli maç izliyoruz. Dudu artık Brezilya Milli Takımı seviyesinde, izlenecek bir tarafı kalmadı!" diyerek sözlerini tamamladı.