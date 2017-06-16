Talisca United'a gitmek istiyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Jose Mourinho'nun Manchester United'ında forma giymek istiyor.



Siyah beyazlı ekibin 2016-17 sezonu başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Talisca, Portekiz ekibi başka bir kulüple 25 milyon euro karşılığında anlaşmazsa, bir sezon daha Beşiktaş formasını giyecek. Talisca, ülkesinin ünlü yayın organı Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada Premier Lig devi Manchester United'ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Brezilyalı yıldız, "Yalan söylemeyeceğim, Jose Mourinho'yu seviyorum. Ama bu transfer sadece bana bağlı değil. Benfica'ya ve görüşmeleri yürüten temsilcilerime de bağlı. Ama yakında bu konuda yeni gelişmeler olacaktır." şeklinde konuştu. Manchester United gibi bir kulüpte oynamanın rüya olacağını kaydeden Talisca, "Her oyuncu böyle bir kulüpte forma giymek ister. İyi bir sezon geçirdim ve dediğim gibi, Mourinho'yu eskiden beri çok seviyorum. Umarım her şey yolunda gider." sözlerini kullandı. Talisca, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 33 maça çıktı, 17 gol atıp 6 asist yaptı.