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Talisca'ya ceza geldi Orman kükredi

Derbide Volkan ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Talisca'nın cezası açıklandı

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Talisca'ya ceza geldi Orman kükredi

PFDK, Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki hareketi nedeniyle Anderson Talisca'ya 1 maç ceza verdi. Derbideki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'a 95 bin, Fenerbahçe'ye ise 140 bin TL para cezası çıktı.

Orman tepki gösterdi

Beşiktaş Başkanı, Talisca'nın PFDK'ya sevk edilip Volkan Demirel'in sevk edilmemesine sert tepki gösterdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Volkan Demirel'in derbi maçta yaptığı hareketler sonra PFDK'ya sevk edilmemesiyle ilgili olarak "Benim oyuncularım da mı ana avrat küfür etsin?" ifadelerini kullandı. Tahkim Kurulu'na Talsica ile ilgili savunma yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman "Talisca konusunda savunmamızı yaptık. Ceza beklemiyorum. Çok tahrik var. Ama biz ona ceza vereceğiz. Talisca sevk ediliyor, Volkan neden edilmiyor? Sen ana avrat küfür edeceksin, iteceksin sonra disipline sevk etmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur?" ifadelerini kullandı.
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FutbolBeşiktaşPfdkTalisca
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