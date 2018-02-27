Talisca'ya Fransız talip

Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini alabilmek için çetin bir mücadele vermek zorunda kalacak.

Portekiz'in ünlü gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre, Ligue 1'in son şampiyonu Monaco, Talisca'yı transfer etmek için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla görüşmelere başladı. Teknik Direktör Leonardo Jardim'in çok beğendiği Talisca için harekete geçen Ligue 1 ekibi, Benfica'yla anlaşarak genç yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Talisca'nın satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta. Fakat siyah beyazlı ekip, 20 milyon euro'yu geçen opsiyonu kullanmak yerine, Benfica'yı kendisi için daha makul bir fiyata çekmek istiyor.

Habere göre, Talisca'yla Monaco'nun yanı sıra İngiltere'den ve Çin'den bazı kulüpler de yakından takip ediyorlar.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.