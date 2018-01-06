Tam tamına 22 milyon avro

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın renklerine kattığı Cenk Tosun'un transfer rakamlarını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada "Everton Kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, ilave olarak 1 milyon 157 bin 895 avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton Kulübü tarafından ödenecektir." denildi. Ek ödemelerin de yer aldığı açıklamada, "Everton Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin avro, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin avro ödenecektir. Cenk Tosun, Premier Lig'de en az 25 maçta (Bu sezon için 10 maç) ilk 11'de oynarsa 500 bin avro şirketimize ödenecektir. Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2 milyon avroyu geçmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Cenk Tosun sözleşme süresi boyunca Premier Lig'de her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin avro, 25 gol atarsa 1 milyon avro Everton Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından üçüncü bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibarıyla şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir." bilgileri paylaşıldı.

Cenk Tosun'un transferi İngiliz basınında

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Beşiktaşlı Cenk Tosun'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle yayınlanan videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi. Ligin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde ise, Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce'ın oyuncu izleme ekibinin transfer listesinde Cenk Tosun'un ilk sırada yer aldığı vurgulanarak, "Allardyce, transferin gerçekleşmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı." yorumunda bulunuldu.

"Lukaku'nun boşluğunu doldurdu"

Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı. Everton ile Tottenham arasında 13 Ocak'ta oynanacak lig maçıyla milli golcünün sahaya çıkabileceği kaydedilen haberde, Cenk Tosun'un Everton'ın en önemli silahı haline gelebileceği vurgulandı.

Sun gazetesi, "Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı" başlığıyla yayımladığı haberde, milli oyuncunun Beşiktaş'ın başarısında kilit rol oynayan isimler arasında yer aldığını belirtti. Haberde, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı." ifadeleri kullanıldı.

"En iyi fiyata aldık"

İngiliz yayın kurumu BBC Sport ise pazarlıklar nedeniyle geciken transferin, Everton ile Liverpool arasında dün oynanan İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmasının devre arasında sonlandığını okuyucularına duyurdu.

Bu transfer için Everton'ın kasasından 27 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı iddia edilen haberde, Allardyce'ın, "Avrupa transfer piyasasında, Cenk Tosun seviyesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz en iyi fiyata aldık." ifadeleri manşete çıkarıldı. Haberde, milli futbolcunun performansını son yıllarda yükselttiği belirtilerek, "Cenk Tosun, attığı gollerle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasına önemli katkıda bulundu." değerlendirmesi yapıldı.

Cenk'e mesaj yağdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşme imzalayan Cenk Tosun'a, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden oyunculardan sosyal medya aracılığıyla çok sayıda tebrik mesajı geldi.

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, Cenk Tosun'a başarılar dileyerek, "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa, Cenk Tosun" mesajını yazdı. Futbol hayatını Borussia Dortmund'da sürdüren eski milli futbolcu Nuri Şahin ise esprili bir mesaj paylaşarak, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun (Liverpool hariç)." ifadelerini kullandı.

NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Cenk Tosun'dan övgüyle bahsederek, "Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur! Yolun açık olsun." dileğinde bulundu.

Bundesliga temsilcisi Freiburg'da oynayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ile milli takım kampında çekilen fotoğrafını "Büyük örnek. Yolun açık olsun abim." ifadeleriyle paylaştı.

Bir dönem İspanya'da Real Sociedad ve Villarreal formasını giyen eski Beşiktaşlı golcü Nihat Kahveci de milli oyuncuya duyduğu güveni, "Yolun açık olsun adam, Cenk Tosun. Bizi gururla temsil edeceğinden bir gram şüphemiz yok. 8 gol muhteşem olur sezon sonuna kadar, sizce?" ifadeleriyle dile getirdi.

Futbol hayatını Çin ekibi Shanghai Shenhua'da sürdüren eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba ise, "Transferin nedeniyle tebrikler Cenk Tosun. Sana birkaç yıl önce öğrettiğim hareketleri iyi hatırla, orada ihtiyacın olacak. Hoş geldin. Her şey gönlünce olsun." değerlendirmesinde bulundu.