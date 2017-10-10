Tamer Tuna gelecek için umut verdi

Süper Lig'de ilk 7 haftada 13 puan toplayan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, yeni bir takım olarak ilk 7 haftalık süreçte özellikle oyunsal anlamda iyi bir geçiş dönemi yaşadıklarını söyledi.

Tuna, yaptığı açıklamada, takım olarak top rakipteyken bile oyunu kontrol altında tutan taraf olmaya çalıştıklarını ve bunu ilerletmek istediklerini kaydetti. Adaptasyon sürecine değinen Tuna, "Bizim gibi yeni oluşan, oldukça fazla transfer yapan takımlarda adaptasyon, oyunda birbirini tanıma süreci kolay olmuyor. Bizim için oyunsal anlamda iyi bir geçiş dönemi oldu. Oynamak isteyen, zevk veren, atak üstünlüğünü ve pozisyonları elinde tutmaya çalışan bir takımız. Fiziksel olarak da çok iyi hazırlanıyoruz, oyuncularımız bu konuda oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Taktiksel olarak geliştirmemiz gereken yönler var"

Tuna, taktiksel olarak geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu belirterek, "Bazen maçlarda ortaya çıkaramadığımız belli yönlerimiz var. Bunları daha da ortaya çıkarmak zorundayız. Teknik anlamda çözdüğümüz bazı olaylar var, aramıza katılmayan oyuncularımızın da dahil olmasıyla biraz daha güçlenerek milli maç arasından çıktık." diye konuştu. Antalyaspor maçıyla zor bir periyoda gireceklerini, bu haftaki maçtan sonra Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Beşiktaş'la karşılaşacaklarını hatırlatan Tuna, "Daha da iyiye gidiyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı

Tuna, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidememesiyle ilgili herkesin bazı değerlendirmeler yaptığını belirtti. Tamer Tuna, milli takımla ilgili şunları kaydetti: "Zaten milli takımın önemi hiçbir zaman tartışılmıyor. Herkes belli çözümler üretmeye çalışıyor. Ülke nüfusundan, milli takımın yapısından, içindeki olaylardan bahsediliyor. Çözümlerin masaya yatırılacağı, çözüm üreteceklerin daha iyi değerlendirebileceği bir alan lazım. Bu alanı gerçekleştirecek olanlar zaten yöneticiler ve yönetenler. Milli takımın Dünya Kupası'na katılacağına yürekten inanmıştım. Bir maçlık performans, önceki karşılaşmadaki yorumlara dayalı her şeyi değiştirebiliyor. Mesele bir maç ya da geçmiş dönem değil, ülkenin, futbolun neler kazanabileceği. Bazı yapay gündemler zihinlerimizi daha fazla meşgul ediyor. Bunlardan uzaklaşıp, daha çözüm odaklı düşüncelerle hareket etmemiz lazım."