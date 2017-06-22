Tamer Tuna imzayı attı

Spor Toto Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe , teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil , Tamer Tuna için Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni nde yaptığı konuşmada, Tuna'nın izledikleri, yakından takip ettikleri bir isim olduğunu söyledi. Yılmaz Vural'la yollarını ayırdıktan sonra kendisini arayıp, İzmir'e davet ettiklerini anlatan Sepil, şöyle konuştu: "Kendisine Göztepe ile çalışmak üzerine düşüncelerini sordum, Tamer Hoca sağ olsun Göztepe'de çalışmak istediğini, kendisinin kariyeri için doğru bir adım olacağını söyledi. Birlikte neler yapabileceğimizi tartıştık, Tamer Hoca'nın kafasında geçen yapılanmalar, yanında getireceği kadrolardan başlayıp, bu sene ve daha uzun vadeli A takım kurgusu üzerine konuştuk, düşüncelerimiz birbiriyle örtüştü." Sepil, Süper Lig'den 14 yıldır uzakta olduklarını hatırlatarak, "Yabancı hocayı düşünmedim, bu ilerde Göztepe'de yabancı hocalar çalışmayacak değil. Futbol da verilerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Tamer Hocamızın en önemli özelliği bu. Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş tecrübesi yaşadı. Kişilik olarak birçok referans aldık, bizim için uyumlu olduğunu gördük. Bizim için en az riskli hocanın, bize yakışan ismin Tamer Hoca olduğunu düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer için oyuncu izleme ekiplerinin bir çalışma yaptığını, teknik direktör Tuna'nın da isteklerinin olduğunu belirten Sepil, "Biz kulüp olarak transfere şöyle bakıyoruz. Transferi ne hoca ne de kulüp tek başına yapmalı. Bizim 'scout' ekibimizin bir bankası var, bu bankadan uygun olduğunu gördüğümüz oyuncuları hocamıza ilettik ve bunlarla çalışmalarımızı paylaştık." diye konuştu. Sepil, önümüzdeki 2 gün içinde mevcut kadrodaki hangi oyuncularla yollarına devam edeceklerini açıklayacaklarını söyledi. Yeni yapılacak stat ihalesinin ilk sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Sepil, statta temmuz ayının ortasında çalışmaların başlamasını planlandığını bildirdi. Sepil, Gürsel Aksel'deki alanla Karşıyaka Stadı'nın kullanım alanlarının farklı olduğunu, Karşıyaka Stadı'nda bazı işlemlerin tamamlandığını belirterek, iki stat için farklı proje bedellerinin çıkmasının doğal olduğunu kaydetti. Gelecek sezon oynayabilecekleri iki stadın olduğunu söyleyen Sepil, bunlardan Doğanlar Stadı'nın küçük olduğunu, Atatürk Stadı'nın da futbol oynamaya elverişli olmadığını, seyircilere izleme zevki vermediğini ifade etti. Sepil, gelecek yıl maçlarını ya Atatürk Stadı'nda ya da Bornova Stadı'nda oynayacaklarını, bu iki stat dışında başka bir yeri düşünmediklerini belirtti. 14 Haziran'da 92. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını hatırlatan Sepil, gelecek sezondan itibaren bu tarihi bir ışık ve ses festivali haline getirmek için İzmir Valiliği ile görüşeceklerini dile getirdi. Sepil, önümüzdeki 3 sene Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni kullanmaya devam edeceklerini, tesislerin yan tarafındaki bir araziyi 3 yıllığına kiraladıklarını ve buraya bir saha yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Tamer Tuna'nın görüşleri

Tamer Tuna da Göztepe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Göztepe'nin efsanevi özelliklerine, taraftarların özelliklerine değinmesine zaten gerek olmadığını belirten Tuna, şöyle konuştu: "Umarım ki bütün hedefleri gerçekleştirmek adına öncesinde bu yıl kalıcı olma adına, sonrasında tüm geniş vadedeki planlarımızı gerçekleştirme adına inançları, prensipleri, değerleri olan bir kulüpte olmaktan sonsuz mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen yıl başarıyı sağlayan Yılmaz Hocaya, ekibine ve tüm oyunculara burada olmamızı sağladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Göztepe'de olmaktan çok mutlu ve huzurluyum." Tuna, takımın ihtiyaçları doğrultusunda transfer görüşmelerinin devam ettiğini, profesyonel yapının gereği ihtiyaçları doğrultusunda Beşiktaş da dahil olmak üzere her takımdan takıma takviye yapılabileceğini bildirdi. Konuşmaların ardından Tamer Tuna, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik ekip

Tamer Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Mehmet Ak, Can Göçer yapacak. Kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın yanı sıra kondisyoner Stefano Marone ve analiz antrenörleri Can Yolgörmez ve Hakan Özgür de teknik ekipte yer alacak.