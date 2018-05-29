Tamer Tuna, Sivas yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, İstanbul'daki ofisinde teknik direktör Tamer Tuna ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin olumlu geçtiğini ve Tuna ile prensipte anlaşma sağladıklarını ifade eden Sarılar, "Tamer hoca, önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadesini kullandı.

Tuna, 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Kırmızı-beyazlı ekibi yaklaşık 1,5 sezon çalıştıran teknik direktör Samet Aybaba ise Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.