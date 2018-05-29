Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

Tamer Tuna, Sivas yolunda

Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı

29 Mayıs 2018 Salı 14:41
Tamer Tuna, Sivas yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, İstanbul'daki ofisinde teknik direktör Tamer Tuna ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin olumlu geçtiğini ve Tuna ile prensipte anlaşma sağladıklarını ifade eden Sarılar, "Tamer hoca, önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadesini kullandı.

Tuna, 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Kırmızı-beyazlı ekibi yaklaşık 1,5 sezon çalıştıran teknik direktör Samet Aybaba ise Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolMecnun OtyakmazSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTamer Tuna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"
"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"
Teknik direktör açıklanıyor
Teknik direktör açıklanıyor
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"
"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Wenger Bodrum’da tatilde
Wenger Bodrum’da tatilde
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Taraftar, tribüne geri döndü
Taraftar, tribüne geri döndü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim