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Taraftar, Gaziantep için sokağa çıktı

Maddi sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor'da yönetici, futbolcu ve taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kulübe destek çağrısında bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 16:36
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Taraftar, Gaziantep için sokağa çıktı

Maddi sıkıntılar yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da yönetici, futbolcu ve taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kırmızı-siyahlı kulübe destek çağrısında bulundu.

Ellerindeki pankart ve Gaziantepspor flamalarıyla alanda toplanan grup, sloganlar atıp takıma destek çağrısı yaptı. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, yaptığı açıklamada, "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gaziantepspor ile kenti bir araya getirerek sıkıntılı süreci aşmak istediklerini anlatan Durmaz, kulübü büyük bir borçla devraldıklarını, yönetim olarak tek başlarına bu yükün altından kalkmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var"

Kulübü kapatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Durmaz, "Ancak maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Şehrin önde gelenlerine sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız Gaziantepspor'u yaşatmaktır. Gaziantepspor'u kapatmayacağız. Esnafın da sesini duyduk, en kısa sürede bir hesap açıp takıma yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Destek verilmemesi durumunda yapacak pek bir şeylerinin olmadığını kaydeden Durmaz, "113 milyon lira borcumuz var. Bu kulüp Gaziantep'indir. Herkes elinden gelen desteği sağlarsa, Gaziantep ayağa kalkacaktır." şeklinde görüş belirtti. Vali Ali Yerlikaya ile dünden bu yana iki kez görüştüğünü anlatan Durmaz, gerekli çalışmaların ardından kendilerine dönüş yapılacağını kaydetti. Durmaz, kulübün anahtarının Valiliğe teslim edileceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Şu an ilgililerimizin duyarlılığını bekleyeceğiz. Şu an için beklemede kalacağız." ifadelerini kullandı.

Elyasa Süme: Birlikten güç doğar

Takım kaptanı Elyasa Süme ise alanda toplanan herkesin iyi niyetle bir araya geldiğini ve onurlu mücadeleye katkı sağlamak istediğini belirterek, şöyle konuştu: "Biz kulübün yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Valimizi ve Belediye Başkanımızı da buraya davet ettik, bekliyoruz. Onların bize sahip çıkacağına inanıyoruz. Birlikten güç doğar. O yüzden herkesin desteğini bekliyoruz. Şu anda gerçekten çok zor şartlar altındayız. Profesyonel bir kulübe yakışmayan görüntüler altında mücadele ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 02.01.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSporHuzeyfe DurmazGaziantepsporFutbolElyasa SümeDestek
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