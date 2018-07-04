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"Taraftar için geldim"

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, "İlk etap kampı için Erzurum'a geldik, her şey gayet iyi geçiyor" diye konuştu

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
"Taraftar için geldim"

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncusu Alpaslan Öztürk, Erzurum kampının çok verimli geçtiğini bildirdi.

Alpaslan Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu açıklamasında, Göztepe'nin taraftarı ve camiasıyla takip ettiği bir takım olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı ekipten teklif gelince çok mutlu olduğunu dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda her şey olumlu geçiyor. Zaten takımda tanıdığım isimler de var. Halil olsun, Hakan olsun, Scarione olsun, Casto olsun. Bunların hepsi önceden takım arkadaşımdı. Bu kolaylık sağlıyor, diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz. İlk etap kampı için Erzurum'a geldik, her şey gayet iyi geçiyor. Çalışmalar son derece yorucu olsa da ortam güzel olduğu için biraz daha pozitif atmosferde geçiyor. Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şeydir. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri anlatıyor ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini, ben de çok heyecanlıyım."

Alpaslan Öztürk, ikinci etap çalışmalarını Hollanda'da yapacaklarını, o nedenle Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CamiaFutbolGöztepeSÜPERLİGTaraftar
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