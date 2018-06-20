Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94492
ALTIN
194.392
DOLAR
4.7433
STERLİN
6.2522
EURO
5.4939

"Taraftar için sabırsızlanıyorum"

Ankaragücü'nün yeni transferi Bifouma, "Başkanımızın da bahsettiği gibi burası büyük bir proje. Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje" dedi

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:01
"Taraftar için sabırsızlanıyorum"

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Thievy Bifouma, Ankaragücü'nün çok popüler bir kulüp olduğunu belirterek, "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje." dedi.

Başkent ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Bifouma, önemli ve büyük bir camiaya geldiği için gururlu olduğunu söyledi. MKE Ankaragücü hakkında bilgisi olduğunu dile getiren Kongolu futbolcu, "Başkanımızın da bahsettiği gibi burası büyük bir proje. Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 6 gol kaydeden Bifouma, Fransa'da birçok Türk arkadaşı olduğunu ve hepsinin de Ankaragücü ile ilgili olumlu konuştuğunu belirterek, "Zaten Ankaragücü hakkında bilgi sahibiyim. Fransa'daki arkadaşlarımla da konuştum. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu söylediler. İspanya'ya imza atacaktım, son dakikada Ankaragücü'ne karar verdim. Ankaragücü için yeniden Türkiye'ye geldim." diye konuştu.

"Avrupa kupaları için oynayabiliriz"

İki sezon önce bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor'da da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü'nün hedefleri olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört büyükler'le bile rekabete girebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

MKE Ankaragücü'nün çok sayıda taraftara sahip olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını aktaran Bifouma, "Açıkçası taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Onlarla yakında statta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce kendisine bazı kişilerin kaliteli bir lig olmadığını söylediğini dile getiren Bifouma, şunları kaydetti: "Türkiye'de oynadıktan sonra söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını gördüm. İspanya'da veya İtalya'da oynayan birçok arkadaşım beni arayıp Türkiye'yi soruyor. Buraya gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bana Türkiye ile ilgili düşüncelerimi soranlara hep olumlu referans veriyorum."

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
Thievy BifoumaSÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporMKE AnkaragücüFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ay, transfer planlarını anlattı
Ay, transfer planlarını anlattı
Beşiktaş'ta Reçber göreve getirildi
Beşiktaş'ta Reçber göreve getirildi
Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti
Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti
Halil futbolu bıraktı
Halil futbolu bıraktı
West Ham, Fabianski'yi anlaştı
West Ham, Fabianski'yi anlaştı
Özgür'ün tercihi Kasımpaşa oldu
Özgür'ün tercihi Kasımpaşa oldu
C ve D grubundan 3 maç oynanacak
C ve D grubundan 3 maç oynanacak
Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı
Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı
Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor
Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim