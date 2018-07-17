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Taraftara Avrupa yine yasak

Beşiktaş, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapacağı maçlara taraftar götürmeme kararı aldı

17 Temmuz 2018 Salı 17:27
Taraftara Avrupa yine yasak

Beşiktaş Kulübü, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapacağı maçlara taraftar götürmeme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği belirtilerek, şöyle denildi: "Tüm camiamız ile başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz."

Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı maçlara da taraftar götürmemişti.

AA

Son Güncelleme: 17.07.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiUEFATaraftarSÜPERLİGFutbolBeşiktaş
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