"Taraftarımıza gözyaşı döktürmeyin"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbol takımına moral ziyaretinde bulundu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi başkan Dursun Özbek ve futbolcuların bir araya geldiği duyuruldu. Özbek'in oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum ancak sonuç istediğimiz şekilde olmadı. Önümüzdeki altı maça konsantre olmalıyız. Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum. Ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor." dediği aktarıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin yaşadığı üzüntüye dikkati çeken Özbek'in, "Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil. Kalan altı maç öncesi bana söz verin. Taraftarımızın gözyaşı dökmesine imkan vermeyin. Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Selçuk İnan: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Dursun Özbek'in ardından söz alan takım kaptanı Selçuk İnan'ın, kalan maçlarda ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiği kaydedildi. Derbi maç sonrası arkadaşlarını oynanan futboldan dolayı tebrik ettiğini vurgulayan Selçuk'un, "Ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki altı maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.