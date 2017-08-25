"Taraftarımızla bütünleşmek istiyoruz"

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Süper Lig'e yükselme yarışında taraftarla bütünleşerek mutlu sona ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.



Mete, yaptığı açıklamada, 2 maçta 6 puanla lige iyi başladıklarını, bunu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da sürdürmek istediklerini belirtti. TFF 1. Lig'de birlik ve bütünlüğün önemine vurgu yapan Mete, "Bizim tek hedefimiz lig sonunda ait olduğumuz yere dönmek. Zor bir yarışın içerisindeyiz ve bunun için camia olarak kenetlenmekten başka çaremiz yok. Süper Lig'e yükselme yarışında taraftarımız ile birlikte yürümek ve mutlu sona ulaşmak için çalışıyoruz. Bu yolda herkesin elinden gelen desteği vermesini bekliyoruz. Bir kişinin bile çok büyük değeri var." ifadelerini kullandı. Sezonun ilk haftasında sahalarında oynanan Manisaspor karşılaşmasındaki kötü tezahürat nedeniyle bazı taraftarların bu maçta tribüne giremeyeceğini ifade eden Mete, "Taraftarımızdan isteğimiz, sadece kendi takımlarını desteklesinler. Zaman zaman kızgınlıkları da olsa içlerine atmayı başarsınlar. Onlar bizim en değerli 12. oyuncumuz. Onlara lig boyunca çok ihtiyacımız olacak." diye konuştu. Saffet Mete, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iyi kadro kurduğuna da işaret ederek, "Çok hırslı ve istekli oynuyorlar ama biz de şampiyonluk istiyorsak kendi gücümüzü göstermek zorundayız. Şampiyonluk yarışında iç saha maçları çok değerli. Evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Hedeflerimiz için tek çaremiz kazanmak." diye görüşlerini aktardı. Çaykur Rizespor'da Matic Fink, Marwane Saadane ve Mauricio Ramos'un sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giymemesi bekleniyor.