"Taraftarın tepkisini yok saymıyoruz"

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'da TEMSA firması ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kayserispor yenilgisi ve taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Dün gerçekten önemli bir fırsatı kaçırdık. Hepimiz son derece üzgünüz ancak lig uzun bir maraton." dedi. Lig sıralamasında bir önceki hafta ile bu hafta arasına bir fark olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Son dönemde ligimizin kalitesi çok yüksek seviyeye geldi. Tüm takımlar birbirini yenebiliyor. Dün alınan sonuç üzüntü vericiydi ama bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Hatalar olabilir ama bu durum bizim başarı isteğimizi köreltmez." diye konuştu.

"Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum"

Tüm camiaya seslendiğini aktaran Dursun Özbek, "Şampiyon olmayı dün ne kadar istiyorsak, bugün daha fazla istiyoruz." derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatalardan ders çıkarmayı bilmemiz lazım. Ben dünkü maçın etkisini bugünden itibaren üzerimizden atmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarıya odaklı bu yarışta inancımızı bir basamak daha yukarı çıkarma isteğindeyim. Galatasaray, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla bir bütündür. Bizim özellikle bugünden itibaren buna daha fazla dikkat etmemiz lazım. Kaybedilen bir şey söz konusu değil. Yarışma azmini zerre kadar eksiltmeden, mücadeleyi daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Sonucun Galatasaray için hayırlı olacağına inanıyorum. Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum. Zaten aksi Galatasaray'ın ananelerine yakışmaz."

Teknik direktör tartışmaları

Kayserispor yenilgisinin ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink'e alternatif isimlerin medyaya yansımasıyla ilgili olarak Özbek, "Yönetim olarak bizim herhangi bir teknik direktör üzerinde görüşmemiz, tartışmamız olmadı." şeklinde konuştu. Yapılan haberlerin kaynağının kendileri olmadığını vurgulayan Dursun Özbek, "Bir tek amacımız var, o da Galatasaray'ın başarısı ve şampiyonluğu. Herkes kabul etmeli ki ligde sonucu kestirmek çok güç. Kayserispor maçını kazansaydık bizim için büyük şans olurdu, bir basamak yukarı çıkmış olurduk fakat spor tarihinde bu tip olayların yeri çok fazla." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın daha başarılı olabilmesi için çalıştıklarını anlatan Özbek, şunları kaydetti: "Yönetim olarak şampiyonluk yarışını en önde bitirebilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda hatalarımızdan ders çıkarırız ama hiçbir zaman ümitsizliğe düşmememiz lazım. Yeni teknik direktör olarak telaffuz edilen isimler bizim dışımızda. Taraftarımızın tepkisini de yok saymıyoruz. İşimiz onları memnun etmek, şampiyonluk hediye etmek."

Yönetim kurulu olarak yarın toplanacaklarını hatırlatan Özbek, "Dünkü karşılaşmadan bir ders çıkaracağız. Bu kesin. Bunu yaparken hiçbir zaman Galatasaray’ın başarısını etkileyecek kararlar alamayız. Çok yönlü düşünmeliyiz. Yönetim kadar sporcuların, camianın ve taraftarların da sorumluluğu var. Galatasaray, tarihi boyunca hep kenetlendiği zamanlarda başarıyı yakalamıştır. Herkesi bu manada tek yumruk olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerin daha başarılı geçeceğine inancım devam etmektedir. Hala şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz." diyerek sözlerini tamamladı.